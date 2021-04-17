У Хмельницькій області 16 квітня трапилась пожежа. Вогонь охопив дерев'яну церкву.

Повідомлення про пожежу дерев'яної церкви надійшло до Служби порятунку. Це сталося в селі Баговиця Кам'янець-Подільського району.

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До місця пожежі терміново направили чергові караули надзвичайників Державного пожежно-рятувального загону.

"На час прибуття перших підрозділів, вогонь вже повністю охопив будівлю церкви, горіння відбувалося на площі майже 180 квадратних метрів", – мовиться у повідомленні ДСНС.

Що сприяло поширенню вогню

Водночас рятувальники зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяли такі фактори як:

пізній час повідомлення;

дерев'яні конструкції будівлі;

значна відстань до населеного пункту – 15 кілометрів.



Пожежники прибули, коли вогонь повністю охопив церкву / Фото пресслужби ДСНС

Загоряння на площі у 180 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 21:43 16 квітня. Загалом для ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 5 одиниць пожежно-рятувальної й спеціальної техніки.



Співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати пожежу / Фото пресслужби ДСНС

Наразі причину пожежі встановлюють фахівці, травмованих та загиблих не було.