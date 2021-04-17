На Хмельниччині згоріла дерев'яна церква: фото
У Хмельницькій області 16 квітня трапилась пожежа. Вогонь охопив дерев'яну церкву.
Джерело:ДСНС у Хмельницькій області
Повідомлення про пожежу дерев'яної церкви надійшло до Служби порятунку. Це сталося в селі Баговиця Кам'янець-Подільського району.
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До місця пожежі терміново направили чергові караули надзвичайників Державного пожежно-рятувального загону.
"На час прибуття перших підрозділів, вогонь вже повністю охопив будівлю церкви, горіння відбувалося на площі майже 180 квадратних метрів", – мовиться у повідомленні ДСНС.
Що сприяло поширенню вогню
Водночас рятувальники зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяли такі фактори як:
- пізній час повідомлення;
- дерев'яні конструкції будівлі;
- значна відстань до населеного пункту – 15 кілометрів.
Пожежники прибули, коли вогонь повністю охопив церкву / Фото пресслужби ДСНС
Загоряння на площі у 180 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 21:43 16 квітня. Загалом для ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 5 одиниць пожежно-рятувальної й спеціальної техніки.
Співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати пожежу / Фото пресслужби ДСНС
Наразі причину пожежі встановлюють фахівці, травмованих та загиблих не було.
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