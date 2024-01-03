Об инциденте стало известно по приговору Полонского районного суда Хмельницкой области. Подробности же рассказали в прокуратуре.

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Что известно об инциденте

Согласно данным следствия, 29-летний житель села Полонное 4 августа 2023 посреди ночи залез в помещение местного бара. Он был в состоянии алкогольного и проник в бар с целью "поживиться". Однако дело до конца сделать не смог, так как в помещении сработала сигнализация и на место приехали правоохранители.

В тот же день ВЛК сочла его годным к службе в армии.

В сентябре мужчине вручили повестку и он должен был прибыть в ТЦК и СП, однако уклонился. Впоследствии ему повторно вручили повестку, однако он также не пришел в военкомат. В общей сложности житель Хмельницкой области получил 3 повестки, однако скрывался от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что в бар залез, потому что поссорился с девушкой и "хотел есть". А от мобилизации отказался, поскольку "его вера запрещает убивать людей".

Интересно, что он был Свидетелем Иеговы. Однако религиозная организация сообщила суду, что подозреваемый с 2015 года больше не является членом их церкви.

Какое наказание назначил суд

В суде отметили, что наказание за совершенное уголовное правонарушение должно быть соразмерным вызванным последствиям и гарантирующим адекватное реагирование на угрозу национальной безопасности государства.

Уклоняясь от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, подсудимый, как гражданин Украины имея такую обязанность, при этом "объясняя" свое нежелание верой в Бога, нивелирует важность исполненного долга другими согражданами. Оправдывая свою позицию, обвиняемый тем самым переводит обязанность по защите Отечества, на других сограждан, нарушая тем самым принцип равенства прав и обязанностей,

– отметили в суде.

В результате жителя Хмельницкой области признали виновным по части 1 ст. 162, ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы. Осужденного заключили под стражу в зале суда.

Напомним, недавно в Ровенской области мужчина п согласился сесть в тюрьму, лишь бы не мобилизоваться. Ранее он уже был участником боевых действий, однако был судим за самовольный уход от службы, за что отбыл испытательный срок.