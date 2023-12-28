В Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области.

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Человек готов отбывать срок наказания

Согласно имеющейся информации, мужчина был участником боевых действий и уже сбегал со службы.

По данным суда, он был признан годным к службе в армии. В мае этого года он получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что он не хочет служить в армии из-за больной матери. Он отметил, что готов сесть в тюрьму, лишь бы его не призвали в ВСУ.

Приговор суда / Фото "Единый государственный реестр судебных решений"

Он не желает выполнять воинскую обязанность и готов отбывать реальный срок наказания вместо пребывания в армии, хотя при этом мать останется одна. Он является участником боевых действий, был судим за самовольный уход со службы, отбыл испытательный срок и с 2016 года не служил и не будет. Просит назначить минимальное наказание,

– говорится в материалах суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного Кодекса Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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