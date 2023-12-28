У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.

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Чоловік готовий відбувати строк покарання

Відомо, що чоловік був учасником бойових дій та уже тікав зі служби.

За даними суду, його визнали придатним до служби в армії. Цьогоріч у травні він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що він не хоче служити в армії через хвору матір. Він зазначив, що готовий сісти до в'язниці, лише б його не призвали до ЗСУ.

Вирок суду / Фото "Єдиний державний реєстр судових рішень"

Він не бажає виконувати військовий обов'язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама. Він є учасником бойових дій, був судимий за самовільне залишення служби, відбув іспитовий строк і з 2016 року не служив та не буде. Просить призначити мінімальне покарання,

– йдеться у матеріалах суду.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі.

Законопроєкт про мобілізацію: коротко