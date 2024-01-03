Про інцидент стало відомо з вироку Полонського районного суду Хмельницької області. Натомість подробиці розповіли в прокуратурі.

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Що відомо про інцидент

Згідно з даними слідства, 29-річний житель села Полонне 4 серпня 2023 року посеред ночі заліз до приміщення місцевого бару. Він був у стані алкогольного і проник до бару з метою "поживитись". Однак справу до кінця довести не зміг, позаяк в приміщенні спрацювала сигналізація і на місце приїхали правоохоронці.

Того ж дня ВЛК визнала його придатним до служби в армії.

У вересні чоловіку вручили повістку і він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився. Згодом йому повторно вручили повістку, проте він також не прийшов до військкомату. Загалом житель Хмельниччини отримав 3 повістки, проте переховувався від мобілізації.

На суді чоловік визнав свою провину і заявив, що до бару заліз, тому що посварився з дівчиною та "хотів їсти". А від мобілізації відмовився, оскільки "його віра забороняє вбивати людей".

Цікаво, що раніше він був Свідком Єгови. Однак релігійна організація повідомила суд, що підозрюваний від 2015 року більше не є членом їхньої церкви.

Яке покарання призначив суд

У суді зауважили, що покарання за вчинене кримінальне правопорушення повинно бути співмірним спричиненим наслідкам та таким, що гарантує адекватне реагування на загрозу національної безпеки держави.

Ухиляючись від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, підсудний, як громадянин України маючи такий обов'язок, при цьому "пояснюючи" своє небажання вірою в Бога, нівелює важливість виконаного обов'язку іншими співгромадянами. Виправдовуючи свою позицію, обвинувачений тим самим перекладає обов'язок із захисту Вітчизни, на інших співгромадян, порушуючи тим самим принцип рівності прав та обов'язків,

– зазначили у суді.

У підсумку жителя Хмельниччини визнали винним за частиною 1 ст. 162, ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Засудженого взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області чоловік погодився сісти у в'язницю, аби тільки не мобілізуватись. Раніше він вже був учасником бойових дій, однак був судимий за самовільне залишення служби, за що відбув іспитовий строк.