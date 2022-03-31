Как работала схема вывоза мужчин за границу

В ведомстве отметили, что активно раскрывают и расследуют подобные схемы. В этом деле мужчин призывного возраста переправляли под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд одной из воинских частей Хмельницкого.

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Схему организовал бывший правоохранитель, который привлек к участию других военнослужащих, причастность которых проверяется. За свои услуги дельцы брали средства в эквиваленте от 2 тыс. долларов США,

говорится в сообщении ведомства.

Стражи порядка смогли задокументировать несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Организатор преступления был задержан при получении части платы – 600 долларов. Во время обыска в кабинете одного из вероятных участников схемы было найдено 140 тысяч гривен.

Какое наказание могут получить подозреваемые

Следственные действия продолжаются, правоохранители открыли уголовное производство за взяточничество и превышение военным должностным лицом власти. Наказание по этим статьям предусматривает содержание под стражей сроком до пяти лет.

Напомним, во время войны Украины против России, в нашем государстве было объявлено военное положение и общую мобилизацию. Следовательно, военнообязанным мужчинам запрещено покидать пределы страны.