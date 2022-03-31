Як працювала схема вивозу чоловіків закордон

У відомстві зазначили, що активно розкривають та розслідують подібні схеми. В цій справі чоловіків призивного віку переправляли під виглядом осіб, які супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького.

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Схему організував колишній правоохоронець, який, залучив до участі інших військовослужбовців, причетність яких наразі перевіряється. За свої послуги ділки брали кошти в еквіваленті від 2 тис. доларів США,

– йдеться в повідомленні відомства.

Правоохоронці змогли задокументувати декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Організатора злочину затримали під час отримання частини плати – 600 доларів. Під час обшуку в кабінеті одного із ймовірних учасників схеми знайшли 140 тисяч гривень.

Яке покарання можуть отримати підозрювані

Слідчі дії тривають, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хабарництво, та перевищення військовою службовою особою влади. Покарання за цими статтями передбачає тримання під вартою на строк до п'яти років.

Нагадаємо, на час війни України проти Росії, в нашій державі було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак військовозобов'язаним чоловікам заборонено покидати межі країни.

Раніше мешканець Одещини організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон – в Молдову. Для цього він записався до лав місцевої тероборони. І для "прикриття" своїх дій він використовував відповідне посвідчення.