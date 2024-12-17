Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Отмечается, что речь идет о главе одной из МСЭК Мариуполя, что дислоцируется в Хмельницком.

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На Хмельнитчине произошел очередной скандал с МСЭК

В Офисе Генпрокурора рассказали, что эта МСЭК принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам из Донецкой области и других временно оккупированных территорий Украины.

Фигуранты "помогали" внутренне перемещенным лицам мужского пола оформить фиктивные медицинские документы, которые давали право на дальнейшее получение ими групп инвалидности. За такие услуги злоумышленники требовали от 3000 до 7000 долларов,

– рассказали в Национальной полиции.

По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5 000 долларов за положительное "решение вопроса" по установлению III группы инвалидности. Правоохранители задержали женщину во время получения этой взятки. Во время обысков дома у врача также изъяли более 20 000 долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от должности.