Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що йдеться про голову однієї з МСЕК Маріуполя, що дислокується в Хмельницькому.

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На Хмельниччині стався черговий скандал із МСЕК

В Офісі Генпрокурора розповіли, що ця МСЕК приймає рішення про встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам з Донецької області й інших тимчасово окупованих територій України.

Фігуранти "допомагали" внутрішньо переміщеним особам чоловічої статті оформити фіктивні медичні документи, які давали право на подальше отримання ними груп інвалідності. За такі послуги зловмисники вимагали від 3000 до 7000 доларів,

– розповіли в Національній поліції.

За даними слідства, підозрювана вимагала у чоловіка 5 000 доларів за позитивне "вирішення питання" щодо встановлення ІІІ групи інвалідності. Правоохоронці затримали жінку під час отримання цього хабаря. Під час обшуків вдома у лікарки також вилучили понад 20 000 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.