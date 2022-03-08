В Хмельницком и Черкассах раздаются сирены

В Хмельницком и Черкассах объявили воздушную тревогу. Сейчас в городах раздаются сирены срочного оповещения.

Как можно быстрее соберитесь и перейдите в укрытие. Об этом сообщили органы местной власти, пишет 24 канал.

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Сначала предложите свою помощь пожилым людям и женщинам с детьми. Чтобы все могли быстро перейти в безопасное место. Не выходите из бомбоубежища, пока не получите сообщение об отбое тревоги.

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