Все это произошло 16 июня около 13:15 на улице Чорновола. Дождей тогда в городе не было, отметили в соцсети.

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Асфальт сдвинулся, когда грузовик двигался по улице. "Все машины ехали и я ехал, вся дорога была залита водой и тут такое произошло", – отметил водитель авто в комментарии Общественном. Люди были вынуждены пересекали дорогу, фактически идя по колено в воде. В видео видно, что в результате инцидента образовался небольшой затор.

Грузовик провалился под асфальт: смотрите видео с инстаграма "Хмельницкий Live"​

Что говорят правоохранители

Сначала правоохранители получили вызов от прохожих. Те сообщили, что на указанном участке из-под канализационного люка бьет вода. Патрульные передали обращение в соответствующие службы. Однако не прошло и 30 минут, как там провалился автомобиль ЗИЛ. После этого на место инцидента прибыли патрульные и работники водоканала. Отдел безопасности дорожного движения будет устанавливать все обстоятельства.

Произошла авария на водопроводе

Как сообщили в Общественном, под местом смещения могло прорвать водопровод. Сначала такую ​​версию журналистам сообщили работники "Хмельницкводоканала". Впоследствии директор коммунального предприятия подтвердил эту информацию. Он отметил, что действительно произошла авария. В то же время сам инцидент мужчина считает стечением обстоятельств.



Грузовик провалился в Хмельницком / Фото Общественного

По словам главы "Хмельницкводоканала" Виталия Кавуна, эвакуацию грузовика осложняло то, что рядом был электрический кабель. Сначала пришлось его отключать. После этого яму планировали засыпать, а движение по улице – восстановить.