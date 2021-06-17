Все це сталося 16 червня приблизно о 13:15 на вулиці Чорновола. Дощів тоді у місті не було, наголосили у соцмережі.

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Асфальт зсунувся, коли вантажівка рухалася вулицею. "Всі машини їхали і я їхав, вся дорога була залита водою і тут таке сталося", – зазначив водій авто у коментарі Суспільному. Люди були змушені перетинали дорогу, фактично йдучи по коліна у воді. У відео видно, що внаслідок інциденту утворився невеликий затор.

Вантажівка провалилася під асфальт: дивіться відео з інстаграму "Хмельницький Live"

Що кажуть правоохоронці

Спочатку правоохоронці отримали виклик від перехожих. Ті повідомили, що на вказаній ділянці з-під каналізаційного люка б'є вода. Патрульні передали звернення у відповідні служби. Проте не пройшло і 30 хвилин, як там провалився автомобіль ЗІЛ. Після цього на місце інциденту прибули патрульні та працівники водоканалу. Відділ безпеки дорожнього руху встановлюватиме всі обставини.

Сталася аварія на водопроводі

Як повідомили у Суспільному, під місцем зсуву землі могло прорвати водопровід. Спочатку таку версію журналістам повідомили працівники "Хмельницькводоканалу". Згодам директор комунального підприємства підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що справді сталася аварія. Водночас сам інцидент чоловік вважає збігом обставин.



Вантажівка провалилася у Хмельницькому / Фото Суспільного

За словами очільника "Хмельницькводоканалу" Віталія Кавуна, евакуацію вантажівки ускладнювало те, що поруч був електричний кабель. Спочатку довелося його відключати. Після цього яму планували засипати, а рух вулицею – відновити.