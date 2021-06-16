Без світла залишилися жителі 8 областей. Найбільше знеструмлених населених пунктів – на Дніпропетровщині.

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Які області постраждали від негоди

  • Дніпропетровська – там знеструмлено 47 населених пунктів;
  • Донецька – там знеструмлено 39 населених пунктів;
  • Полтавська – там знеструмлено 28 населених пунктів;
  • Кіровоградська – там знеструмлено 27 населених пунктів;
  • Черкаська – там знеструмлено 21 населений пункт;
  • Київська – там знеструмлено 11 населених пунктів;
  • Чернівецька – там знеструмлено 3 населених пункти;
  • Запорізька – там знеструмлено 1 населений пункт.

Штормове попередження в Україні

  • Штормове попередження у південних, центральних та східних областях України оголосили 15 червня. Упродовж дня більшість регіонів потерпали від гроз та шквальних вітрів. Окрім того, рятувальники попередили про можливий підйом рівня води у річках. 
  • Станом на 16 червня штормове попередження залишається актуальним. За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру іноді сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.