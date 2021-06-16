Без света остались жители 8 областей. Больше всего обесточенных населенных пунктов в Днепропетровской области.
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Какие области пострадали от непогоды
- Днепропетровска – там обесточены 47 населенных пунктов;
- Донецкая – там обесточены 39 населенных пунктов;
- Полтавская – там обесточены 28 населенных пунктов;
- Кировоградская – там обесточены 27 населенных пунктов;
- Черкасская – там обесточен 21 населенный пункт;
- Киевская – там обесточены 11 населенных пунктов;
- Черновицкая – там обесточены 3 населенных пункта;
- Запорожская – там обесточен 1 населенный пункт.
Штормовое предупреждение в Украине
- Штормовое предупреждение в южных, центральных и восточных областях Украины объявили 15 июня. В течение дня большинство регионов страдали от гроз и шквальных ветров. Кроме того, спасатели предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках.
- По состоянию на 16 июня штормовое предупреждение остается актуальным. По данным Укргидрометцентра, скорость ветра иногда достигает 15 – 20 метров за секунду.