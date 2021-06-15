В южных и центральных областях синоптики прогнозируют грозы. Кроме того, днем некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Скорость ветра иногда достигать 15 – 20 метров в секунду.
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Синоптики предупредили о I уровне опасности (желтый)
Штормовое предупреждение также остается актуальным на 15 июня. Фактически всю территорию Украины, кроме юга и запада, накроют дожди.
Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках.
Непогода в Украине: последние новости
- На протяжении 15 июня из-за дождей и гроз обесточенными остались 40 населенных пунктов в Украине. Больше всего пострадали Киевская область и Черновицкая область.
- Во Львове стихия бушевала 14 июня. Там в результате непогоды упали 11 деревьев.
- Между тем в Полтаве 14 июня дерево упало на летнюю площадку кондитерской. Инцидент чуть не привел к беде, поскольку за несколько мгновений до падения дерева с площадки ушли люди.
- В Карпатах 14 июня выпал снег. На вершине горы Поп Иван зафиксировали 0 градусов.