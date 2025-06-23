Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

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В Хмельницком порезали портер Героя Небесной Сотни

В воскресенье, 22 июня, около 14:50 повредили портрет Героя Небесной Сотни. 53-летний мужчина порезал его канцелярским ножом.

Об этом в полицию сообщил 17-летний местный житель. Парень рассказал, что на улице Проскуровской мужчина в состоянии опьянения повредил портрет на Аллее Славы.

Мужчина порезал портрет Героя Небесной Сотни / Фото полиции

На место выехала следственно-оперативная группа. До приезда полиции нарушителя удерживали неравнодушные граждане.

Правоохранители задокументировали правонарушение. Канцелярский нож, которым мужчина порезал портрет, изъяли.

Все обстоятельства сейчас выясняются. Начато уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса. Речь идет о хулиганстве.

Важно! Санкция этой статьи предусматривает штраф от 17 000 до 34 000 гривен, или пробационный надзор на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.