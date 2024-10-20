Об этом сообщил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко в фейсбуке. Подчеркнул, негодяи понесут наказание.

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Вандалы повредили могилы на Лычаковском кладбище

Ночью, в 02:42 вандалы совершили надругательство на могилах Героев. В частности, на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища.

Повреждены 23 могилы, из которых 17 могил Героев российско-украинской войны, 3 – могилы политзаключенных, 2 – волонтеров,

– уточнил Евгений Бойко.

На месте уже работают соответствующие службы. Пересматривают камеры.

"Будьте уверены, негодяи понесут наказание", – подчеркнул депутат.

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Вандалы повредили могилы украинских защитников / Фото из фейсбука Бойко

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников. Вечная память и слава Героям!