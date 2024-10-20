Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко у фейсбуці. Наголосив, негідники понесуть покарання.

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Вандали пошкодили могили на Личаківському кладовищі

Вночі, о 02:42 вандали здійснили наругу на могилах Героїв. Зокрема, на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

Пошкоджено 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, 3 – могили політв'язнів, 2 – волонтерів,

– уточнив Євген Бойко.

На місці вже працюють відповідні служби. Передивляться камери.

"Будьте певні, негідники понесуть покарання", – підкреслив депутат.

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Вандали пошкодили могили українських захисників / Фото з фейсбуку Бойка

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських захисників. Вічна пам'ять і слава Героям!