Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Хмельницької області.

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У Хмельницькому порізали портер Героя Небесної Сотні

У неділю, 22 червня, близько 14:50 пошкодили портрет Героя Небесної Сотні. 53-річний чоловік порізав його канцелярським ножем.

Про це в поліцію повідомив 17-річний місцевий житель. Хлопець розповів, що на вулиці Проскурівській чоловік у стані сп'яніння пошкодив портрет на Алеї Слави.

Чоловік порізав портрет Героя Небесної Сотні / Фото поліції

На місце виїхала слідчо-оперативна група. До приїзду поліції порушника утримували небайдужі громадяни.

Правоохоронці задокументували правопорушення. Канцелярський ніж, яким чоловік порізав портрет, вилучили.

Усі обставини наразі з'ясовують. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу. Йдеться про хуліганство.

Важливо! Санкція цієї статті передбачає штраф від 17 000 до 34 000 гривень, або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.