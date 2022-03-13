На Хмельнитчине сотни людей на коленях встретили павшего защитника Александра Трояновского
13 марта 2022 , 04:21Читати новину українською
Источник:фейсбук Волочиского городского совета
На Хмельнитчине 12 марта сотни людей встретили павшего защитника Александра Трояновского. Герой погиб во время артиллерийских обстрелов.
Трояновский имел звание сержанта и был командиром орудия артиллерийского взвода. О смерти героя сообщили 10 марта.
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Сотни людей вышли на улицы Волочиска встретить павшего защитника Трояновского.
Украина чтит своих героев! Вечная слава,
– говорится в сообщении.
Украинцы встречают павшего героя: смотрите видео