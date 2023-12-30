В Хмельницкой ОВА рассказали детали ночной атаки ударными дронами. Там сообщили о 2 беспилотниках, которые обезвредили силы ПВО.

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Пострадавших нет

В областной военной администрации отметили, что гражданское население не пострадало.

Также не поступало сообщений о разрушении объектов инфраструктуры. Хмельницкая область, в том числе населенный пункт Староконстантинов, находится под постоянным прицелом окупантов.

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