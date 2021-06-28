Россияне оказались абсолютно без козырей

Раскрытые секретные документы МО Великобритании о миссии HMS Defender: фейк, ИПСО или головотяпство. Темой сегодняшнего дня, как ни странно, снова стал британский эсминец HMS Defender, но уже под совсем другим ракурсом, хотя, в контексте все того же прохода в территориальных водах Украины вблизи оккупированного Крыма, вызвавшего приступ истерии у россиян.

Так, BBC News опубликовало материал о том, что в руки информационного агентства от неназванного источника попали секретные документы подтверждающие, что миссия HMS Defender у берегов оккупированного Крыма была ничем иным как провокацией. Причем эти документы были найдены на автобусной остановке в Кенте в мусорном баке еще во вторник, чему мы должны верить на слово!

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Прямо сейчас практически все российские СМИ, эксперты, информационные площадки разного толка и банально – говорящие головы, только об этой новости и говорят. Причем говорят с неизменным нарративом – вот видите, это была провокация, Запад нас провоцирует!

Что самое интересное, эти "секретные" документы, так удачно найденные в мусорном баке, содержали в себе не только информацию о мирном проходе HMS Defender, но и о намерении Великобритании сохранить свое военное присутствие в Афганистане, после вывода из этой страны всех подразделений НАТО

Что же, давайте в очередной раз вернемся к теме HMS Defender и рассмотрим ее уже под ракурсом сегодняшней сенсации.

Буду честен, мне с трудом верится в то, что настолько "секретные" документы о миссии британского эсминца ставшего героем этой недели вдруг, внезапно, по некоему совпадению, оказались в мусорном баке именно сейчас и попали в BBC News совершенно случайно. Возникает лишь один вопрос, каким на самом деле они путем попали в BBC News и с какой целью?

Прежде чем продолжить, хочу отметить, что те несколько страниц, которые представило BBC, на самом деле не впечатляют как секретная документация. Фактически, все то же самое я в любом редакторе могу набросать за пару часов. Затем состарю страницы в течение суток и получу ровно такой же внешний вид очень "секретных" документов. Но, даже не о том речь.

По сути, на этой неделе HMS Defender дал пощечину российскому недоимпериализму. Причем ни одну.

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Во-первых , HMS Defender напомнил оккупантам, что Крым – это Украина и территориальные воды которые они называют российскими, на самом деле – украинские.

, HMS Defender напомнил оккупантам, что Крым – это Украина и территориальные воды которые они называют российскими, на самом деле – украинские. Во-вторых, HMS Defender продемонстрировал грубейшее неуважение России к морскому праву, в частности, касательно права мирного прохода.

HMS Defender продемонстрировал грубейшее неуважение России к морскому праву, в частности, касательно права мирного прохода. В-третьих , Россия настолько завралась в рекламе мер, которые она предприняла, чтобы остановить HMS Defender, что уже просто смешно.

, Россия настолько завралась в рекламе мер, которые она предприняла, чтобы остановить HMS Defender, что уже просто смешно. И в-четвертых, HMS Defender вскрыл реальную беспомощность и страхи России.

В итоге россияне оказались совершенно без козырей

Помимо нарушения международного права и морского права, они так и не доказали, что проводили бомбометание, да и те предупредительные стрельбы, которые они осуществляли, велись вдогонку эсминцу, а не наперекор его маршруту следования.

Все, что остается россиянам, – это придерживаться нарратива о том, что Запад – ВРАГ, и все это была заранее спланированная провокация.

Невероятно, но в поддержку этого нарратива появляются некие "секретные" документы! Причем опубликованные не Russia Today или ТАСС, а ВВС. Так и хочется воскликнуть – какие вам еще нужны доказательства?

Но вот в том-то и дело, что очевидность инсценировки данного вброса настолько очевидна, что даже как-то неловко. Но все же, кто это все провернул внутри самой же Великобритании, для которой, действия российских спецслужб не табу, а печальная реальность. Вспомнить хотя бы Солсбери.

Разумеется, версия №1 это ИПСО российских спецслужб, подготовка которой началась сразу же после инцидента, поставившего Россию в очень некрасивую позу. И, по времени, с учетом наличия агентурной сети в Великобритании, осуществление такой спецоперации российским спецслужбам вполне по плечу.

Тем не менее версия №2 тоже имеет право на жизнь, и она связана с вероятностью умышленного слива информации из МО Великобритании.

Дело в том, что Великобритания, точно так же как и любая другая страна в мире, страдает от политических конфронтаций. Например, министр обороны и премьер-министр Великобритании поддержали действия эсминца у берегов оккупированного Крыма, а министр иностранных дел высказался крайне критически. Единого мнения, как видите – нет.

А потому, вариант игры против Даунинг-стрит не исключается. Мы, в Украине, аналогично можем видеть, к чему приводят слепые политические предпочтения, ставящие интересы политических персоналий, выше интересов страны, словно присягу давали некоему персонажу, который на самом деле временная персона, а не стране, которая как раз – вечна.

Ну и вариант №3, заключающийся в банальном головотяпстве. Хотя, следует понимать, что в отношении секретной информации говорить о банальном головотяпстве не приходится. Но, что еще больше смущает, по сути, ВВС опубликовало то, за что полагается наказание по всей строгости закона, за распространение секретной информации.