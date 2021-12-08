Формат сотрудничества с Эрдоганом может быть любым. Президент Турции отметил, что хочет снизить напряженность между Россией и Украиной.

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"Мы готовы оказать нашу поддержку для обострившейся в последние недели деескалации напряженности и наладить диалог", – сказал Эрдоган.

По согласию обеих сторон, мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате, – добавил он.

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