Формат сотрудничества с Эрдоганом может быть любым. Президент Турции отметил, что хочет снизить напряженность между Россией и Украиной.

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"Мы готовы оказать нашу поддержку для обострившейся в последние недели деескалации напряженности и наладить диалог", – сказал Эрдоган.

По согласию обеих сторон, мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате, – добавил он.

Эрдоган хочет быть посредником между Россией и Украиной: что известно

  • Спикер Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин сказал, что Турция против повышения напряженности между Россией и Украиной.
  • Заявление Турции прозвучало после того, как президент Владимир Зеленский передал Кремлю через Эрдогана список пленных, заточенных в России.
  • Турция готова предоставить площадку для диалога и сотрудничества, а также содействовать переговорам.
  • Россия выступила категорически против подобных предложений. Объясняют это тем, что "Москва не участник конфликта на Донбассе".
  • Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что лучше бы Эрдоган "уговорил" Киев вести переговоры с боевиками.