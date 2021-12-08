Формат співпраці з Ердоганом може бути будь-яким. Президент Туреччини зазначив, що хоче зменшити напруженість між Росією та Україною.
До теми Туреччина може зіграти роль, – речник Ердогана про Україну та Росію
"Ми готові надати нашу підтримку для деескалації напруженості, яка загострилася в останні тижні, і налагодити діалог", – сказав Ердоган.
За згодою обох сторін ми можемо запропонувати сприяння, посередництво або підтримку в будь-якому бажаному форматі, – додав він.
Ердоган хоче бути посередником між Росію та Україною: що відомо
- Речник Реджепа Ердогана Ібрагім Калин сказав, що Туреччина проти підвищення напруженості між Росією та Україною.
- Заява Туреччини пролунала після того, як президент Володимир Зеленський передав Кремлю через Ердогана список полонених, яких ув'язнила Росія.
- Туреччина готова надати майданчик для діалогу та співпраці, а також сприяти перемовинам.
- Росія виступила категорично проти таких пропозицій. Пояснюють це тим, що "Москва не учасниця конфлікту на Донбасі".
- Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова сказала, що краще б Ердоган "вмовив" Київ вести переговори з бойовиками.