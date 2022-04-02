Хочет ли Байден, чтобы Украина победила Россию: что об этом думает Зеленский

Владимир Зеленский пообщался с американскими журналистами. Один из интересующих вопросов касался президента Джо Байдена.

Fox News опубликовали интервью с президентом Украины ночью на 2 марта. В нем Зеленский ответил на основные вопросы о полномасштабной войне, которую против нас развязала Россия.

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Верю, что Байден хочет, чтобы победила правда, – Зеленский

Зеленского спросили, как Байден, по его мнению, относится к исходу войны. Якобы хочет ли он, чтобы Украина победила или все же в Белом доме "боятся" реакции Путина в случае его проигрыша.

Я верю, что Байден, как любой настоящий американец, верит и хочет, чтобы победила правда. А правда на стороне Украины,

– подчеркнул глава государства.

"Я верю, что они (в Белом доме – 24 канал) хотят, чтобы сближающие наши нации ценности победили", – подытожил политик. И призвал предоставить Украине тяжелое вооружение для защиты от России.

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