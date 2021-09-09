Жители села получили по почте брошюру с предложением женщины. Англичане возмутились такой идеей.

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Коган с мужем больше года живут в Котсуолд

Дарья Коган вместе со своим мужем, 52-летним Мартином Беллами, переехала в Котсуолд 18 месяцев назад. Правда, супругов никогда не видели в селе, потому что они добирались до дома вертолетом.

Кстати, пара живет в самом крупном в селе поместье. По информации СМИ, его стоимость составила 9,25 миллиона фунтов стерлингов.

Идея "освежить" село

Коган решила застроить Котсуолд. Она предлагала построить 24 дома и общественный центр для вечеринок. По словам дочери миллиардера, это бы обеспечило село рабочими местами.

Россиянка утверждает, что ей понравился населенный пункт, поэтому она якобы хочет сделать его привлекательным для туристов.

Предложение должны рассмотреть во время общественных слушаний в местной ратуше.