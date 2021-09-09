Жители села получили по почте брошюру с предложением женщины. Англичане возмутились такой идеей.
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Коган с мужем больше года живут в Котсуолд
Дарья Коган вместе со своим мужем, 52-летним Мартином Беллами, переехала в Котсуолд 18 месяцев назад. Правда, супругов никогда не видели в селе, потому что они добирались до дома вертолетом.
Кстати, пара живет в самом крупном в селе поместье. По информации СМИ, его стоимость составила 9,25 миллиона фунтов стерлингов.
Идея "освежить" село
Коган решила застроить Котсуолд. Она предлагала построить 24 дома и общественный центр для вечеринок. По словам дочери миллиардера, это бы обеспечило село рабочими местами.
Россиянка утверждает, что ей понравился населенный пункт, поэтому она якобы хочет сделать его привлекательным для туристов.
Предложение должны рассмотреть во время общественных слушаний в местной ратуше.
Село в Великобритании / Фото cotswolds.com
Жители села выступили против
Местные выступили против идеи Коган. Например, другой богатый британец, который тоже имеет коттедж в селе, предложил 13 способов противодействия этой затеи. Он тоже разослал письма селянам.
Жительница Котсуолд Ким Пирсон подчеркнула, что им не нужен координатор для села, свадьбы и банкеты. По ее словам, при застройке люди просто не смогут гулять по улицам и садами.
Отец Коган – соратник Путина
Миллиардера Валерия Когана считают близким соратником президента России Владимира Путина. Оба работали в Комитете государственной безопасности. Состояние богача оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
Дочь Когана Дарья известна по фамилии бывшего мужа – Лозовская. Она – юрист.