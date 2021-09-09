Пропагандист, который является мужем и соведущим "легендарной" Ольги Скабеевой, уже отреагировал на блокирование своей страницы. У него даже есть версия, почему так произошло.

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У Попова странная версия

Пропагандист заявил, что Twitter придумал причину блокировки его страницы. Якобы правила соцсети нарушило его сообщение с опубликованным графиком работы его общественной приемной.

Тоже мне – российского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России,

– заявил Попов.

Также муж Скабеевой добавил, что предвыборная компания и его позиция никак не касается администраторов твитера.



Твитер заблокировал страницу пропагандиста Попова / Скриншот

Обратите внимание! Выборы в Государственную Думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Их результаты не признает международное сообщество, поскольку голосование будет проходить и на территории оккупированного Крыма. Также в Кремле планируют дать право голоса жителям ОРДЛО.

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Попов на выборах в Госдуму