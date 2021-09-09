Пропагандист, який є чоловіком та співведучим "легендарної" Ольги Скабєєвої, уже відреагував на блокування своєї сторінки. У нього навіть є версія, чому так сталося.
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У Попова дивна версія
Пропагандист заявив, що Twitter вигадав причину блокування його сторінки. Нібито правила соцмережі порушив його допис із опублікованим графіком роботи його громадської приймальні.
Теж мені – російського Трампа знайшли. Так і напишіть – не подобається активна громадянська позиція кандидата в Державну Думу Росії,
– заявив Попов.
Також чоловік Скабєєвої додав, що передвиборча компанія та його позиція ніяк не стосується адміністраторів твітера.
Твітер заблокував сторінку пропагандиста Попова / Скриншот
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Попов на виборах у Держдуму
- Чоловік російської пропагандистки балотується від "Єдиної Росії" у Москві по одномандатному округу.
- Євген Попов здобув перемогу на праймеріз.
- За даними журналістів, путінська партія витратила на передвиборчу кампанію пропагандиста 40 мільйонів рублів.
- Як з'ясувалося, Попов приховав частину своїх доходів при подачі документів на вибори. Однак у Росії жодних санкцій за такі порушення не передбачено.