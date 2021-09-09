Жителі села отримали поштою брошуру з пропозицією жінки. Англійці обурились такою ідеєю.

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Дарина Коган разом зі своїм чоловіком, 52-річним Мартіном Белламі, переїхала в Котсуолд 18 місяців тому. Щоправда, подружжя ніколи не бачили в селі, тому що вони діставались до будинку вертольотом.

До речі, пара живе у найбільшому в селі маєтку. За інформацією ЗМІ, його вартість становила 9,25 мільйона фунтів стерлінгів.

Ідея "освіжити" село

Коган вирішила забудувати Котсуолд. Вона пропонувала звести 24 будинки та громадський центр для вечірок. За словами дочки мільярдера, це б забезпечило село робочими місцями.

Росіянка запевняє, що їй сподобався населений пункт, тому вона начебто хоче зробити його привабливим для туристів.

Пропозицію мають розглянути під час громадських слухань у місцевій ратуші.



Село у Великій Британії / Фото cotswolds.com

Жителі села виступили проти

Місцеві виступили проти ідеї Коган. Наприклад, інший заможний британець, який теж має котедж у селі, запропонував 13 способів протидії цій затії. Він теж розіслав листа селянам.

Жителька Котсуолду Кім Пірсон наголосила, що їм не потрібен координатор для села, весілля та бенкети. За її словами, при забудові люди просто не зможуть гуляти вулицями й садами.

Батько Коган – соратник Путіна

Мільярдера Валерія Когана вважають близьким соратником президента Росії Володимира Путіна. Обидва працювали у Комітеті державної безпеки. Статки багатія оцінюють у 2,5 мільярда доларів.

Донька Когана Дарина відома за прізвищем колишнього чоловіка – Лозовська. Вона – юристка.