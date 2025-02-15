Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Смотрите также Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина

Зеленский хочет посетить фронт с Келлогом

Владимир Зеленский отметил, что американской стороне нужно понять реалии российско-украинской войны. Не под чьим-то влиянием, а увидеть это собственными глазами.

Сделать все, чтобы найти возможность, время быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня важно, чтобы он все увидел,

– сказал президент.

Так, Зеленский хочет, чтобы Кит Келлог имел доклад от военных, чтобы он встретился с главкомом Александром Сырским и, возможно, с командирами бригад. Президент хочет, чтобы никто ничего не навязывал американскому дипломату, а он просто это прожил. По мнению гаранта, для Келлога, как для военного, такая поездка будет важной, ведь это другая война.

"Он увидит последствия в гражданском мире, где все выглядит не очень цивильно из-за ракетных ударов, в военном направлении. И после я хочу, чтобы он привез это президенту Трампу", – указал президент.