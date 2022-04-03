Хочу, чтобы каждая российская мать увидела тела замученных на Киевщине людей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским матерям, которые вырастили не только убийц и мародеров, но и палачей и насильников. Последствия их зверств в уволенных населенных пунктах Киевщины шокируют.

В новом обращении Зеленский эмоционально обратился к тем, кто воспитал палачей украинского народа. Ведь ответственность за совершенные оккупантами зверства лежит, в том числе, и на их матерях.

На тему Братские могилы, связанные тела детей, дым, пепел: как Россия совершила геноцид в Киевской области – фото 18+

"Что сделал вашей России украинский город Буча?"

Согласитесь, что невозможно не заметить, кем на самом деле является твой ребенок, если он потерял все человеческие черты. А русских солдат, которые пытали украинцев и украинок в Киевской области, иначе, как извергами, и не назовешь.

Российские матери! Даже если вы выращивали мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием,

– подчеркивает Зеленский.

Президент также добавил, что российские военные жестоко издевались над обычными жителями ранее уютных и мирных пригородов Киева.

В замученной оккупантами Буче, к примеру, не было ни одного военного объекта. Но армия мародеров и насильников на это не обращала внимания.

Теперь каждая мать каждого русского солдата должна увидеть тела убитых в Буче, Ирпене, Гостомеле взрослых и детей. Невинные украинцы погибли от рук их сыновей.

Что сделал мужчина, ехавший по улице велосипедом? Зачем пытали насмерть обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин, вырвав серьги из ушей? Как можно было насиловать мам и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча?

– эмоционально размышляет Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 3 апреля: смотрите видео

Кадры из Киевщины действительно ужасают, да еще страшнее, что прямо сейчас кафиры продолжают совершать преступления против мирных жителей еще оккупированных территорий Украины. Также неизвестно, какими будут последствия российского "асвобаждения" для города-мученика Мариуполя.

Смотрите также – Буча стала свидетелем зверств российских захватчиков: жуткое видео