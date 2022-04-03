Об этом заявил мэр Одессы, сообщает 24 канал, ссылаясь на телемарафон единых новостей. По словам Геннадия Труханова, жителям следует успокоиться.

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Труханов: Люди переживают, что будет нехватка топлива

Одесский городской глава отметил, что во время нападения находился в городе. Лично он не заметил массовых очередей на заправках, хотя переживания среди населения, конечно же, не были.

Хочу всех успокоить. Мы контролируем ситуацию. Попросил бы относиться без паники,

– подчеркнул он.

Труханов подчеркнул, что люди начали переживать из-за того, что россияне нанесли удар, в частности, и по объектам критической инфраструктуры .

"Я, согласно всем инструкциям, не буду комментировать, куда и как попали ракеты. Переживание есть, поскольку может быть нехватка топлива, по мнению людей", – рассказал мэр Одессы.