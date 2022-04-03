Про це заявив мер Одеси, повідомляє 24 канал, посилаючись на телемарафон єдиних новин. За словами Геннадія Труханова, мешканцям варто заспокоїтись.

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Труханов: Люди переживають, що буде нестача пального

Одеський міський голова зазначив, що під час нападу перебував у місті. Особисто він не помітив масових черг на заправках, хоч переживання серед населення, звісно, ж було.

Хочу всіх заспокоїти. Ми контролюємо ситуацію. Попросив би ставитись без паніки,

– наголосив він.

Труханов підкреслив, що люди почали переживати через те, що росіяни завдали удар, зокрема, і по об'єктах критичної інфраструктури.

"Я згідно з усіма інструкціями не коментуватиму, куди і як потрапили ракети. Переживання є, оскільки може бути нестача пального, на думку людей", – розповів мер Одеси.

Нагадаємо, що частину ракет таки вдалося збити за допомогою засобів ППО, проте інші завдали удару місту. У деяких районах Одеси спалахнули пожежі, які щосили намагаються загасити.