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      Хочу быть максимально эффективным, – Стерненко рассказал, пойдет ли в политику

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      Активист Сергей Стерненко
      Активист Сергей Стерненко / Соцсети

      Одесский активист Сергей Стерненко считает, что должен хорошо делать свою работу и продолжать двигаться в направлении юриспруденции. Однако не исключает, что когда-то, если его знания пригодятся, пойдет в политику.

      Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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      И подчеркнул, что вопрос о возможном политическом будущем в его случае не подлежит планированию. "Не могу сказать, что через 5, 10 или 15 лет планирую стать народным депутатом. Жизнь – непредсказуемая штука", – пояснил активист.

      Кто такой Сергей Стерненко
      Ему – только 24, а он уже успел принять активное участие в Революции Достоинства, возглавить одесский областной центр Правого сектора, создать "Народную люстрацию" и стать костью в горле мэра Одессы Геннадия Труханова и десятков других идейных антагонистов. Следствием активной борьбы Стерненка за соблюдение закона стали три нападения на него в течение первой половины 2018-го.

      Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Сейчас Сергей в основном живет не в Одессе, а в Киеве. На интервью приходит в сопровождении охранника. Ведь пока исполнители, и, прежде всего, заказчик покушения не наказаны, стоит сохранять бдительность.

      По его мнению, процентов 70 нынешнего парламента не ставили себе целью стать нардепами, но стали ими. Также он знает большое количество людей, которые хотели стать депутатами, однако им не удалось. А кто-то все же стал, но ценой сжатия своей "карманной оппозиции", как Илья Кива.

      На этом этапе у меня недостаточно профессионализма и компетентности для законотворческой работы. Но если я смогу менять свою страну лучше, чем это делаю сейчас, а мои знания и навыки ей понадобятся, я охотно этим займусь,
      – заверил Стерненко.

      "Неважно, как это будет называться – депутатство или любая другая должность или даже волонтерская робота. Хочу быть максимально эффективным", – подытожил активист.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Активисты Сергей Стерненко
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