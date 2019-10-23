Хочу бути максимально ефективним, – Стерненко розповів, чи піде в політику

Одеський активіст Сергій Стерненко вважає, що повинен гарно робити свою роботу та продовжувати рухатись в напрямку юриспруденції. Проте не виключає, що колись, якщо його знання стануть в нагоді, піде в політику.

Про це він розповів у інтерв'ю для 24 каналу.

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Й наголосив, що питання про ймовірне політичне майбутнє у його випадку не підлягає плануванню. "Не можу сказати, що через 5, 10 або 15 років планую стати народним депутатом. Життя – непередбачувана штука", – пояснив активіст.

Хто такий Сергій СтерненкоЙому – лише 24, а він уже встиг взяти активну участь у Революції Гідності, очолити одеський обласний осередок Правого сектора, започаткувати "Народну люстрацію" і стати кісткою в горлі мера Одеси Геннадія Труханова та десятків інших ідейних антагоністів. Наслідком активної боротьби Стерненка за дотримання закону стали три напади на нього упродовж першої половини 2018-го.



Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Зараз Сергій здебільшого мешкає не в Одесі, а в Києві. На інтерв’ю приходить у супроводі охоронця. Адже поки виконавці, і, насамперед, замовник замахів не покарані, варто зберігати пильність.

На його думку, відсотків 70 нинішнього парламенту не ставили собі за мету стати нардепами, але стали ними. Також він знає велику кількість людей, які хотіли стати депутатами, проте їм не вдалося. А хтось таки став, але ціною стискання своєї "кишенькової опозиції", як Ілля Кива.

На цьому етапі у мене недостатньо фаховості і компетентності для законотворчої роботи. Але якщо я зможу змінювати свою країну краще, ніж це роблю зараз, а мої знання та навички стануть їй у нагоді, я залюбки цим займусь,

– запевнив Стерненко.

"Неважливо, як це називатиметься – депутатство чи якась інша посада або навіть волонтерська робота. Хочу бути максимально ефективним", – підсумував активіст.