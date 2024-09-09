Подробно разобрали поставки в войска артиллерии, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины заявил, что ситуация на фронте и ход войны в целом напрямую зависят от того, будут ли выполнять партнеры свои обещания и как быстро это будут делать.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время традиционного обращения 9 сентября.

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Обращение Зеленского 9 сентября: главные тезисы

Президент сообщил, что провел очередную Ставку, на ней рассмотрели несколько ключевых вопросов:

Защита энергетики от российских ударов. Защита наших позиций на фронте. Подробно разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши "Богданы", и обеспечение наших бригад техникой,

– сказал президент.

Он сообщил, что по энергетике есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха.

Президент сообщил, что для реализации всех необходимых мероприятий нужен четкий подход. По его словам, ответственность за это исключительно персональная – и за строительство защиты, и за работу ПВО.

Также глава государства сообщил, что продолжается отдельная работа и по комплектации наших боевых бригад и бригад резерва.

Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам "Рамштайн" и его переговоров с партнерами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны,

– заявил президент.

Он сообщил, что также 9 сентября Главком Сырский сделал подробный доклад, прежде всего о донецких направлениях.

Владимир Зеленский отметил, что важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Как можно больше боеспособности вражеская армия должна потерять на Покровском и Кураховском направлении.

Отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине и по операции ВСУ в Курской области.

Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где – соседей,

– сказал президент.

11 сентября состоится саммит Крымской платформы

Президент сообщил, что Украина готовит саммит Крымской платформы на 11 сентября. Также команда первой леди готовит Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе.

И готовим новые переговоры с партнерами ради большей силы для Украины, ради больших возможностей для нашего общества и ради приближения справедливого мира. Помним ключевую цель – мир для Украины, для всей Украины, для всех наших людей,

– добавил он.

В конце обращения Владимир Зеленский традиционно поблагодарил каждого и каждую, кто помогает Украине.