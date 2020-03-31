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      Ходить в одиночку: Польша усилила ограничения из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Польша усилила карантинные меры / unsplash.com

      За последние сутки в Польше зафиксировали еще 160 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее количество больных в стране составляет 2 215 человек. Власти Польши приняли решение о введении новых ограничений и усилении карантина.

      Отныне в публичных местах между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что на практике означает возможность перемещаться исключительно в одиночку. Об этом сообщили в RMF24.

      Важно Треть украинцев в Польше потеряла или ограничила работу из-за коронавируса

      В то же время правило двух метров не действует в ситуации, родственник сопровождает несовершеннолетнего или рядом с человеком с инвалидностью идет его опекун.

      Какие еще ограничения ввели в Польше:

      • Количество покупателей в магазинах или клиентов в банке не должно превышать трех человек на одну кассу.
      • С 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и другие службы будет открыт только для людей старше 65 лет.
      • Со 2 апреля начинает действовать требование делать покупки исключительно в одноразовых перчатках, которые можно будет взять при входе в магазин.
      • Правительство вводит ограничения доступа в парки, бульвары, скверы, на пляжи и другие места отдыха.

      Ранее глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил, что последние выходные продемонстрировали необходимость введения дополнительных ограничений.

      Коронавирус в Польше: главное

      • По состоянию на 31 марта общее количество случаев заражения коронавирусом в Польше составляет 2 тысячи 132. Умерл 31 человек, еще 7 – выздоровели.
      • 24 марта Польша из-за эпидемии коронавируса усилила карантин. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.
      • В Польше продолжается дискуссия о необходимости переноса президентских выборов с мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Польши
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