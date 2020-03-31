Ходить в одиночку: Польша усилила ограничения из-за коронавируса

За последние сутки в Польше зафиксировали еще 160 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее количество больных в стране составляет 2 215 человек. Власти Польши приняли решение о введении новых ограничений и усилении карантина.

Отныне в публичных местах между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что на практике означает возможность перемещаться исключительно в одиночку. Об этом сообщили в RMF24.

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В то же время правило двух метров не действует в ситуации, родственник сопровождает несовершеннолетнего или рядом с человеком с инвалидностью идет его опекун.

Какие еще ограничения ввели в Польше:

Количество покупателей в магазинах или клиентов в банке не должно превышать трех человек на одну кассу.

С 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и другие службы будет открыт только для людей старше 65 лет.

Со 2 апреля начинает действовать требование делать покупки исключительно в одноразовых перчатках, которые можно будет взять при входе в магазин.

Правительство вводит ограничения доступа в парки, бульвары, скверы, на пляжи и другие места отдыха.

Ранее глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил, что последние выходные продемонстрировали необходимость введения дополнительных ограничений.

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