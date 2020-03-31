Ходить в одиночку: Польша усилила ограничения из-за коронавируса
За последние сутки в Польше зафиксировали еще 160 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее количество больных в стране составляет 2 215 человек. Власти Польши приняли решение о введении новых ограничений и усилении карантина.
Отныне в публичных местах между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что на практике означает возможность перемещаться исключительно в одиночку. Об этом сообщили в RMF24.
Важно Треть украинцев в Польше потеряла или ограничила работу из-за коронавируса
В то же время правило двух метров не действует в ситуации, родственник сопровождает несовершеннолетнего или рядом с человеком с инвалидностью идет его опекун.
Какие еще ограничения ввели в Польше:
- Количество покупателей в магазинах или клиентов в банке не должно превышать трех человек на одну кассу.
- С 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и другие службы будет открыт только для людей старше 65 лет.
- Со 2 апреля начинает действовать требование делать покупки исключительно в одноразовых перчатках, которые можно будет взять при входе в магазин.
- Правительство вводит ограничения доступа в парки, бульвары, скверы, на пляжи и другие места отдыха.
Ранее глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил, что последние выходные продемонстрировали необходимость введения дополнительных ограничений.
Коронавирус в Польше: главное
- По состоянию на 31 марта общее количество случаев заражения коронавирусом в Польше составляет 2 тысячи 132. Умерл 31 человек, еще 7 – выздоровели.
- 24 марта Польша из-за эпидемии коронавируса усилила карантин. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.
- В Польше продолжается дискуссия о необходимости переноса президентских выборов с мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также
-
Заместитель главы Минздрава Ляшко показал свои доходы и недвижимость: деталисегодня , 11:32
-
Во Всемирном банке прогнозируют прекращение роста экономики Китая: что это означаетсегодня , 11:19
-
Россиян будут жестко наказывать за нарушение карантина и фейки про коронавирус: что запрещеносегодня , 12:15
-
Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попастьсегодня , 12:04
-
В Минсоцполитики собираются проиндексировать пенсии уже в апрелесегодня , 10:53
-
Убийство Старицкого: на одежде жены экс-министра Кожары нашли следы от выстрела – СМИсегодня , 14:04