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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Ходити лише поодинці: Польща посилила обмеження через коронавірус

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      Польща посилила карантинні заходи / unsplash.com

      За останню добу у Польщі зафіксували ще 160 нових випадків зараження коронавірусом. Тепер загальна кількість хворих у країні становить 2 215 людей. Влада Польщі ухвалила рішення про запровадження нових обмежень та посилення карантину.

      Відтепер у публічних місцях між людьми має зберігатися дистанція у два метри, що на практиці означає можливість переміщатися виключно поодинці. Про це повідомили у RMF24.

      Важливо Третина українців у Польщі втратила або обмежила роботу через коронавірус

      Водночас правило двох метрів не діє у ситуації, родич супроводжує неповнолітнього чи поряд з неповносправним йде його опікун.

      Які ще обмеження ввели у Польщі:

      • Кількість покупців у магазинах чи клієнтів у банку не має перевищувати трьох осіб на одну касу.
      • З 10:00 до 12:00 доступ у магазини, аптеки та інші служби буде відкритий лише для людей старше 65 років.
      • Від 2 квітня починає діяти вимога робити покупки виключно в одноразових рукавичках, які можна буде взяти при вході до магазину.
      • Уряд запроваджує обмеження доступу до парків, бульварів, скверів, пляжів та інших місць відпочинку.

      Раніше голова канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчик заявив, що останні вихідні продемонстрували необхідність запровадження додаткових обмежень.

      Коронавірус у Польщі: головне

      • Станом на 31 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі становить 2 тисячі 132. Померла 31 людина, ще 7 – одужали.
      • 24 березня Польща через епідемію коронавірусу посилила карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.
      • У Польщі триває дискусія про необхідність перенесення президентських виборів з травня на більш пізній термін у зв'язку з пандемією коронавірусу.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Польщі
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