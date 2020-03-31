Ходити лише поодинці: Польща посилила обмеження через коронавірус

За останню добу у Польщі зафіксували ще 160 нових випадків зараження коронавірусом. Тепер загальна кількість хворих у країні становить 2 215 людей. Влада Польщі ухвалила рішення про запровадження нових обмежень та посилення карантину.

Відтепер у публічних місцях між людьми має зберігатися дистанція у два метри, що на практиці означає можливість переміщатися виключно поодинці. Про це повідомили у RMF24.

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Водночас правило двох метрів не діє у ситуації, родич супроводжує неповнолітнього чи поряд з неповносправним йде його опікун.

Які ще обмеження ввели у Польщі:

Кількість покупців у магазинах чи клієнтів у банку не має перевищувати трьох осіб на одну касу.

З 10:00 до 12:00 доступ у магазини, аптеки та інші служби буде відкритий лише для людей старше 65 років.

Від 2 квітня починає діяти вимога робити покупки виключно в одноразових рукавичках, які можна буде взяти при вході до магазину.

Уряд запроваджує обмеження доступу до парків, бульварів, скверів, пляжів та інших місць відпочинку.

Раніше голова канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчик заявив, що останні вихідні продемонстрували необхідність запровадження додаткових обмежень.

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