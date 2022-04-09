Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что у оккупантов есть списки, по которым они проходятся.

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Мужчин призывают вступать в ряды российской армии

Иван Федоров отметил, что российские оккупанты пообщались со старшими по домам. Благодаря им захватчики составили списки.

Они (оккупанты – 24 канал) берут списки, какие квартиры пустые, кто там находится – и после этого берут "на карандаш" мужчин,

– отметил он.

Глава города добавил, что на блокпостах возле Мелитополя орки предлагают украинским мужчинам присоединиться к рядам армии России. Как только они отказываются – их отпускают. Но Иван Федоров добавил, что ясно понимает, что в следующий раз их могут просто насильно забирать.

Отметим, что накануне оккупанты конфисковали 8 автобусов для эвакуации украинцев в Мелитополе. Министр Ирина Верещук отметила, что ведутся переговоры, чтобы транспортные средства вернули.