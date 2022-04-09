Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що в окупантів є списки, по яких вони проходяться.

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Чоловіків закликають вступати до лав російської армії

Іван Федоров зазначив, що російські окупанти поспілкувалися зі старшими по будинках. Завдяки їм загарбники склали списки.

Вони (окупанти – 24 канал) беруть списки, які квартири є порожніми, хто там перебуває – і після цього беруть "на олівець" чоловіків",

– зазначив він.

Глава міста додав, що на блокпостах біля Мелітополя орки пропонують українським чоловікам долучитися до лав армії Росії. Щойно вони відмовляються – їх відпускають. Але Іван Федоров додав, що чітко розуміє, що наступного разу їх можуть просто силоміць забирати.

Зазначимо, що напередодні окупанти конфіскували 8 автобусів для евакуації українців у Мелітополі. Міністерка Ірина Верещук зазначила, що ведуться перемовини, щоб транспортні засоби повернули.

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