Холдинговая компания "Киевгорстрой" обратилась в редакцию 24 канала с целью освещения собственной точки зрения по ситуации с 17 недостроями компании "Укрбуда" и новости, опубликованной на сайте.

"В новости говорится о том, что, по словам директора ФК "Житло-капитал" Егора Смилого, "Киевмиськбуд" требует договор, согласно которому Холдинговая компания будет выступать подрядчиком строительства, а заказчиком останется "Укрбуд".

Но это манипуляция. Ведь Фонд не является стороной договора о строительстве, который был заключен между Заказчиком (землепользователем) и компаниями корпорации "Укрбуд", функции которых и будет выполнять "Киевмиськбуд" как третья сторона этих договоров. В частности, обязуется в том числе финансировать, достроить и сдать в эксплуатацию жилые комплексы.

Инвесторы, которые пришли на митинг, требовали от председателя Фонда Смилого подписать договоры, по которым средства, которые они вносят за рассрочками, гарантированно пойдут на строительство их жилья и будут перечисляться застройщику, а не сторонним структурам, которые не имеют отношения к строительству.

Также, в новости говорится о том, что ни один из принятых "Киевмиськбудом" объектов не введен в эксплуатацию. Однако на самом деле 3 из 5 ЖК "Укрбуда" уже введены в эксплуатацию, больше деталей можно найти по ссылке. В частности, первые две секции ЖК "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Новомостицкий" уже введены в эксплуатацию.

Напомним, что "Киевмиськбуд" работает на рынке 65 лет, за которые построено и введено в эксплуатацию почти 45 млн кв м недвижимости", – говорится в обращении пресс-службы ХК "Киевмиськбуда".