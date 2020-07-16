Холдингова компанія "Київміськбуд" звернулась до редакції 24 каналу з метою висвітлення власної точки зору щодо ситуації із 17 недобудовами компанії "Укрбуду" та новини, що опублікована на сайті.

"У новині йдеться про те, що, за словами директора ФК "Житло-капітал" Єгора Смілого, "Київміськбуд" вимагає договір, відповідно до якого Холдингова компанія буде виступати підрядником будівництва, а замовником залишиться "Укрбуд".

Але це маніпуляція. Адже Фонд не є стороною договору про будівництво, який був укладений між Замовником (землекористувачем) та компаніями корпорації "Укрбуд", функції яких й буде виконувати "Київміськбуд" як третя сторона цих договорів. Зокрема, зобов'язується в тому числі фінансувати, добудувати і здати в експлуатацію житлові комплекси.

Інвестори, які прийшли на мітинг, вимагали від голови Фонду Смілого підписати договори, за якими кошти, які вони вносять за розстрочками, гарантовано підуть на будівництво їх житла та будуть перераховуватися забудовнику, а не стороннім структурам, які не мають вже відношення до будівництва.

Також, у новині йдеться про те, що жоден із прийнятих "Київміськбудом" об'єктів не введено в експлуатацію. Проте насправді 3 з 5 ЖК "Укрбуду" вже введено в експлуатацію, більше деталей можна знайти за посиланням. Зокрема, перші дві секції ЖК "Пектораль", "Сонячна Рів’єра" та "Новомостицький" вже введено в експлуатацію.

Нагадаємо, що "Київміськбуд" працює на ринку 65 років, за які збудовано та введено в експлуатацію майже 45 млн кв м нерухомості", – йдеться у зверненні пресслужби ХК "Київміськбуду".