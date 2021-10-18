Холодильники уже не для колбасы: в сети показали, что оккупанты делают с умершими от COVID-19

На оккупированных территориях ситуация с коронавирусом становится угрожающей. Боевикам уже негде складывать тела умерших.

В ход пошли морозильные камеры супермаркета. По крайней мере такие сообщения есть в соцсетях от жителей оккупированных территорий.

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Холодильные камеры для умерших

Как сообщают в телеграме, критическая ситуация с умершими в оккупированной Макеевке. На территорию заброшенного супермаркета "Амстор" периодически заезжают автомобили скорой помощи и грузовые авто.



Грузовик и скорая, которые едут на территорию "Амстора" / Фото из телеграм-канала "Донетчанин"

Мне сообщили, что было принято решение использовать морозильные камеры (вышеупомянутого супермаркета) для временного хранения трупов людей умерших от COVID-19,

– отмечается в заметке.

Автор добавляет, что когда-то эти камеры использовали для производства колбасных изделий. Всего их там 4 и они достаточно вместительные.

Ситуация с COVID в оккупированном Донбассе

По официальной статистике, 16 октября в псевдореспублике обнаружили 805 новых случаев коронавируса, умер 91 пациент. Для сравнения на всей территории неоккупированной Украины за сутки 16 октября 277 пациентов.

При том, так называемое "министерство здравоохранения" не проводит исследования на COVID-19 в выходные. Поэтому более свежих данных нет.

В целом же с 1 до 14 октября от коронавируса умерли 806 человек, и это только по официальной статистике. Псевдовласть грозится дополнительными ограничениями и обещает увеличить количество пунктов прививки.