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      Холодницкий рассказал, когда может уйти в отставку

      - Читати новину українською
      Холодницкий заявил, что не держится за должность в САП / Фото 24 канала

      Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что не держится за должность и готов уйти в отставку, когда истечет срок его полномочий – 30 ноября 2020 года.

      Холодницкий в интервью "РБК-Украина" отметил, что сейчас никто не может сказать, что будет в ноябре. Но если он все же уйдет в отставку – то жизнь на этом не закончится.

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      "Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на должности, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", – отметил Холодницкий.

      Чиновник добавил, что в ноябре заканчиваются его полномочия на посту главы САП. Однако он останется в статусе прокурора.

      Ходить и "продавать" себя, чтобы меня взяли куда-то на работу, я не планирую. Пока работаем. Будет окончание срока полномочий – буду решать. У меня, кстати, заканчиваются полномочия только на админдолжности, а не полномочия прокурора, поэтому время покажет,
      – сказал Холодницкий.

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      По словам главы САП, ему нравится работа прокурора. Поэтому иногда Холодницкий даже "подумывал пойти работать районным прокурором", и заниматься расследованием убийств, грабежей, разбоев.

      "Там можно быстрее показать результат – посадить убийц или наркодилеров. Там скорее можно показать, что правоохранительная система есть и она работает. В борьбе с топ-коррупцией, к сожалению, быстрых результатов достичь трудно, особенно с действующим УПК и значительно ограниченными функциями прокуратуры, по сравнению с теми, что были", – подытожил Холодницкий.

      Кто и почему требовал отставку Холодницкого?В 2019 году тогда еще посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украине необходимо заменить руководителя САП Назара Холодницкого. Это нужно сделать для целостности антикоррупционных институтов.

      Отставка Холодницкого должна была состояться на фоне аквариумного скандала. В марте 2018 года в кабинете руководителя САП нашли "жучок" для прослушивания, который заложили в аквариум. Прослушку проводила Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство против Холодницкого.

      НАБУ подозревало Холодницкого в том, что он сливал информацию фигурнатам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках и помогал избежать уголовной ответственности. Впоследствии скандал таки замяли, а председатель НАБУ Артем Сытник и Холодницкий заявили, что у них нет друг к другу претензий. 

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Коррупция САП Назар Холодницкий Новости Украины
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