Холодницький розповів, коли може піти у відставку

Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що не тримається за посаду і готовий піти у відставку, коли закінчиться термін його повноважень – 30 листопада 2020 року.

Холодницький в інтерв'ю "РБК-Україна" відзначив, що зараз ніхто не може сказати, що буде в листопаді. Але якщо він все ж піде у відставку – то життя на цьому не закінчиться.

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"Можу запевнити, що я за своє крісло не тримаюся і шукати якісь юридичні "лазівки", щоб залишитися на посаді, точно не буду. Хоча вони є, скажу вам по секрету. Але я цього робити не буду", – зазначив Холодницький.

Чиновник додав, що в листопаді закінчуються його повноваження на посаді голови САП. Проте він залишиться у статусі прокурора.

Ходити і "продавати" себе, щоб мене взяли кудись на роботу, я не планую. Поки що працюємо. Буде закінчення строку повноважень – буду вирішувати. У мене, до речі, закінчуються повноваження лише на адмінпосаді, а не повноваження прокурора, тому час покаже,

– сказав Холодницький.

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За словами очільника САП, йому подобається робота прокурора. Тому іноді Холодницький навіть "подумував піти працювати районним прокурором", і займатися розслідуванням вбивств, грабежів, розбоїв.

"Там можна швидше показати результат – посадити вбивць чи наркодилерів. Там швидше можна показати, що правоохоронна система є і вона працює. В боротьбі з топкорупцією, на жаль, швидких результатів досягти важко, особливо з чинним КПК і значно обмеженими функціями прокуратури, порівняно з тими, що були", – підсумував Холодницький.

Хто і чому вимагав відставки Холодницького?У 2019 році тоді ще посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україні необхідно замінити керівника САП Назара Холодницького. Це потрібно зробити для цілісності антикорупційних інституцій.



Відставка Холодницького мала відбутися на фоні акваріумного скандалу. У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування, який заклали в акваріум. Прослушку проводила Генпрокуратура на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти Холодницького.



НАБУ підозрювало Холодницького у тому, що він зливав інформацію фігурнатам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки та допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Згодом скандал таки зам’яли, а голова НАБУ Артем Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій.