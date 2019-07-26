19:55
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Холодницький – проблема для антикорупційної прокуратури, – посол ЄС

      644 Читать новость на русском
      Глава САП Назар Холодницький
      Глава САП Назар Холодницький / 24 канал

      Проблема Спеціалізованої антикорупційної прокуратури полягає у неспроможності її глави Назара Холодницького співпрацювати з НАБУ, вважає посол Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі.

      Євросоюз також сподівається, що Вищий антикорупційний суд України розпочне роботу з 5 вересня, а Верховний суд почне приносити результати, сказав дипломат у своєму інтерв'ю "Європейській правді".

      До теми: Щодо Холодницького відкрили провадження: що загрожує керівникові САП

      Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає,
      – сказав Мінгареллі.

      Він висловив сподівання, що складнощі зникнуть та невдовзі почнеться плідна співпраця САП із НАБУ. 

      Що відомо про стосунки НАБУ і САП?Навесні 2018 року в кабінеті глави САП Назара Холодницького знайшли "жучки". Виявилось, що Національне антикорупційне бюро вже місяць здійснює прослуховування Холодницького. Його звинувачують його у "зливі" інформації про обшуки НАБУ, даючи змогу підозрюваним підготуватися до візиту правоохоронців. 

      Цього ж року 26 липня Холодницькому оголосили догану, проте не звільнили. Стосунки НАБУ і САП залишилися натягнутими. 

      Новий конфлікт між антикорупційною прокуратурою та антикорупційним бюро стався 19 вересня цього ж року. Назар Холодницький заявив, що його знову намагається прослуховувати НАБУ.  Співробітники двох відомств сварилися, билися трощили машини, збивали людей. Через це Артем Ситник не приїхав до парламентського комітету, де мав розповісти, скільки корупціонерів викрили за півроку.

      В інтерв'ю 27 лютого 2019 року Назар Холодницький заявив, що Ситник не був у його кабінеті вже понад рік та не вітає його з новим роком. 

      blog_ava
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні
      8474
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Корупція САП НАБУ Артем Ситник Назар Холодницький
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      сьогодні , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 203
      Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      сьогодні , 19:09 Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      Повернись живим 1813
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 19:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 7059
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 18:30 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 8466
      Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      сьогодні , 18:25 Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      2949
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук