Холодницький – проблема для антикорупційної прокуратури, – посол ЄС

Проблема Спеціалізованої антикорупційної прокуратури полягає у неспроможності її глави Назара Холодницького співпрацювати з НАБУ, вважає посол Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі.

Євросоюз також сподівається, що Вищий антикорупційний суд України розпочне роботу з 5 вересня, а Верховний суд почне приносити результати, сказав дипломат у своєму інтерв'ю "Європейській правді".

До теми: Щодо Холодницького відкрили провадження: що загрожує керівникові САП

Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає,

– сказав Мінгареллі.

Він висловив сподівання, що складнощі зникнуть та невдовзі почнеться плідна співпраця САП із НАБУ.

Що відомо про стосунки НАБУ і САП?Навесні 2018 року в кабінеті глави САП Назара Холодницького знайшли "жучки". Виявилось, що Національне антикорупційне бюро вже місяць здійснює прослуховування Холодницького. Його звинувачують його у "зливі" інформації про обшуки НАБУ, даючи змогу підозрюваним підготуватися до візиту правоохоронців.



Цього ж року 26 липня Холодницькому оголосили догану, проте не звільнили. Стосунки НАБУ і САП залишилися натягнутими.



Новий конфлікт між антикорупційною прокуратурою та антикорупційним бюро стався 19 вересня цього ж року. Назар Холодницький заявив, що його знову намагається прослуховувати НАБУ. Співробітники двох відомств сварилися, билися трощили машини, збивали людей. Через це Артем Ситник не приїхав до парламентського комітету, де мав розповісти, скільки корупціонерів викрили за півроку.



В інтерв'ю 27 лютого 2019 року Назар Холодницький заявив, що Ситник не був у його кабінеті вже понад рік та не вітає його з новим роком.