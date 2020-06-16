Холодницького хотят отстранить от САП: против него открыли дисциплинарное производство
Против руководителя САП Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство. На время расследования его могут отстранить от должности.
Соответствующий вопрос рассмотрит кадровая комиссия. Об этом сам Холодницкий написал на собственной странице в фейсбук.
Ранее На "видосики-нежданчики" отвечать не буду: Холодницкий о конфликте с Венедиктовой
Он обнародовал два документа, которые получил из Офиса генпрокурора: один об открытии производства по жалобе руководителя Генеральной инспекции ОГП Сергея Лисаченко, другой – сообщение о времени и месте рассмотрения этой жалобы кадровой комиссией.
Ну что ж... Может, хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно,
– прокомментировал полученные документы Холодницкий.
Заседание кадровой комиссии, которая должна рассмотреть ходатайство об отстранении Холодницкого от должности состоится в 10 утра 17 июня.
Документы, поступившие Холодницкому из Офиса генпрокурора / Фото с фейсбук-страницы руководителя САП
Документы, поступившие Холодницкому из Офиса генпрокурора / Фото с фейсбук-страницы руководителя САП
Что предшествовало этим событиям:
- В конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова опубликовала видео, в котором обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
- Те в свою очередь подготовили ответ: в ней они выразили несогласие со словами генпрокурора относительно бездеятельности САП. Более того Венедиктовой напомнили, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП.
- После этого Венедиктова заявила, что служебные расследования относительно руководителя САП Назара Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе.
- К сожалению об этих нарушениях пока ничего неизвестно, поскольку результаты расследования находятся под грифом "для служебного пользования".
Ирина Венедиктова о бездействии САП: видео