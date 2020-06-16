Против руководителя САП Назара Холодницкого открыли дисциплинарное производство. На время расследования его могут отстранить от должности.

Соответствующий вопрос рассмотрит кадровая комиссия. Об этом сам Холодницкий написал на собственной странице в фейсбук.

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Он обнародовал два документа, которые получил из Офиса генпрокурора: один об открытии производства по жалобе руководителя Генеральной инспекции ОГП Сергея Лисаченко, другой – сообщение о времени и месте рассмотрения этой жалобы кадровой комиссией.

Ну что ж... Может, хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно,

– прокомментировал полученные документы Холодницкий.

Заседание кадровой комиссии, которая должна рассмотреть ходатайство об отстранении Холодницкого от должности состоится в 10 утра 17 июня.

Документы, поступившие Холодницкому из Офиса генпрокурора / Фото с фейсбук-страницы руководителя САП

Документы, поступившие Холодницкому из Офиса генпрокурора / Фото с фейсбук-страницы руководителя САП

Что предшествовало этим событиям:

В конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова опубликовала видео, в котором обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Те в свою очередь подготовили ответ: в ней они выразили несогласие со словами генпрокурора относительно бездеятельности САП. Более того Венедиктовой напомнили, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП.

После этого Венедиктова заявила, что служебные расследования относительно руководителя САП Назара Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе.

К сожалению об этих нарушениях пока ничего неизвестно, поскольку результаты расследования находятся под грифом "для служебного пользования".

Ирина Венедиктова о бездействии САП: видео