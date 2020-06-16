Проти керівника САП Назара Холодницького відкрили дисциплінарне провадження. На час розслідування його можуть відсторонити від посади.

Відповідне питання розгляне кадрова комісія. Про це сам Холодницький написав на власній фейсбук-сторінці.

Раніше На "відосики-нєжданчики" відповідати не буду: Холодницький про конфлікт з Венедіктовою

Він оприлюднив два документи, які отримав із Офісу генпрокурора: один про відкриття провадження за скаргою керівника Генеральної інспекції ОГП Сергія Лисаченка, інший – повідомлення про час і місце розгляду цієї карги кадровою комісією.

Ну що ж... Може хоч завтра дізнаюсь в чому суть і чому все так секретно,

– прокоментував отримані документи Холодницький.

Засідання кадрової комісії, яка має розглянути клопотання про відсторонення Холодницького від посади відбудеться о 10 ранку 17 червня.



Документи, що надійшли Холодницькому з Офісу генпрокурора / Фото з фейсбук-сторінки керівника САП



Документи, що надійшли Холодницькому з Офісу генпрокурора / Фото з фейсбук-сторінки керівника САП

Що передувало цим подіям:

Наприкінці травня генпрокурор Ірина Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов’язків.

Ті, своєю чергою, підготували відповідь: у ній вони висловили незгоду зі словами генпрокурора щодо бездіяльності САП. Ба більше – Венедіктовій нагадали, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.

Після цього Венедіктова заявила, що службові розслідування щодо керівника САП Назара Холодницького підтвердили низку порушень у його роботі.

На жаль про ці порушення поки нічого невідомо, оскільки результатам розслідування надали гриф "для службового користування".

Ірина Венедіктова про бездіяльність САП: відео