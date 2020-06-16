Холодницького хочуть відсторонити з САП: проти нього відкрили дисциплінарне провадження
Проти керівника САП Назара Холодницького відкрили дисциплінарне провадження. На час розслідування його можуть відсторонити від посади.
Відповідне питання розгляне кадрова комісія. Про це сам Холодницький написав на власній фейсбук-сторінці.
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Він оприлюднив два документи, які отримав із Офісу генпрокурора: один про відкриття провадження за скаргою керівника Генеральної інспекції ОГП Сергія Лисаченка, інший – повідомлення про час і місце розгляду цієї карги кадровою комісією.
Ну що ж... Може хоч завтра дізнаюсь в чому суть і чому все так секретно,
– прокоментував отримані документи Холодницький.
Засідання кадрової комісії, яка має розглянути клопотання про відсторонення Холодницького від посади відбудеться о 10 ранку 17 червня.
Документи, що надійшли Холодницькому з Офісу генпрокурора / Фото з фейсбук-сторінки керівника САП
Документи, що надійшли Холодницькому з Офісу генпрокурора / Фото з фейсбук-сторінки керівника САП
Що передувало цим подіям:
- Наприкінці травня генпрокурор Ірина Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов’язків.
- Ті, своєю чергою, підготували відповідь: у ній вони висловили незгоду зі словами генпрокурора щодо бездіяльності САП. Ба більше – Венедіктовій нагадали, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.
- Після цього Венедіктова заявила, що службові розслідування щодо керівника САП Назара Холодницького підтвердили низку порушень у його роботі.
- На жаль про ці порушення поки нічого невідомо, оскільки результатам розслідування надали гриф "для службового користування".
Ірина Венедіктова про бездіяльність САП: відео