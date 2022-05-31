Постарались украинские защитники из зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Вражеский вертолет был сбит с ПЗРК "Игла".

Важно На Востоке ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали более 20 кафиров

Враг держал целую эскадрилью "Аллигаторов" под Изюмом

Холодноярцы напомнили сообщение от Генерального штаба ВСУ, что российские кафиры сосредоточили под Изюмом целую эскадрилью вертолетов Ка-52. Теперь она немного поредела.

Россияне выпустили два вражеских вертолета, которые должны были ударить по позициям украинских военных. Вернулся только один. Военные отмечают, что кафиры регулярно запускают вертолеты на их направлении.

По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла", - рассказал военный 93-й бригады Иван.

Украинские защитники записали видео, как запускали "Иглу" по вражеской "птичке". Сначала им казалось, что они ничего не подвели. Но впоследствии разведка подтвердила, что "Аллигатор" упал на землю.

Как холодноярцы уничтожили российский Ка-52 "Аллигатор" – можете просмотреть по ссылке .

Потери кафиров на войне против Украины

Украинские защитники и защитницы уже уничтожили 30 500 российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения. Они ожидали легкой прогулки и захвата Киева за три дня, но Вооруженные Силы Украины отчаянно разрушили их планы.

Только за минувшие сутки, 30 мая, защитники уничтожили около 150 захватчиков . Больше всего потери кафиры понесли на Криворожском и Запорожском направлениях.

Кроме того, украинские военные уничтожили российскую технику на миллиарды долларов. У оккупантов одних вертолетов сгорело уже 174 единицы . Общие потери россиян таковы:

личный состав – около 30 500 кафиров,

танки – 1 358 единиц,

боевые бронированные машины – 3 302 единиц,

артиллерийские системы – 649 единиц,

РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 207 единиц,

средства ПВО (противовоздушная оборона) – 93 единиц,

самолеты – 208 единиц,

вертолеты – 174 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 515,

крылатые ракеты – 120,

корабли и катера – 13 единиц,

автомобильная техника и автоцистерны – 2 275 единиц,

специальная техника – 48.

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