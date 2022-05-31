Постаралися українські захисники із зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ворожий вертоліт збили із ПЗРК "Ігла".

Важливо На Сході ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами й ліквідували понад 20 окупантів

Ворог тримав цілу ескадрилью "Алігаторів" під Ізюмом

Холодноярці нагадали повідомлення від Генерального штабу ЗСУ, що російські окупанти зосередили під Ізюмом цілу ескадрилью гелікоптерів Ка-52. Тепер вона трішки поріділа.

Росіяни випустили два ворожі гелікоптери, які мали вдарити по позиціях українських військових. Повернувся лише один. Військові зазначають, що окупанти регулярно запускають вертольоти на їхньому напрямку.

По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла", – розповів військовий 93-ої бригади Іван.

Українські захисники записали відео, як запускали "Іглу" по ворожій "пташці". Спершу їм здавалося, що вони нічого не підбили. Але згодом розвідка підтвердила, що "Алігатор" впав на землю.

Як холодноярці знищили російський Ка-52 "Алігатор" – можете переглянути за посиланням.

Втрати окупантів на війні проти України

Українські захисники та захисниці вже знищили аж 30 500 російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення. Вони очікували на легку прогулянку та захоплення Києва за три дні, але Збройні Сили України відчайдушно зруйнували їхні плани.

Лише за минулу добу, 30 травня, захисники знищили близько 150 загарбників. Найбільше втрат окупанти зазнали на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Крім того, українські військові знищили російської техніки на мільярди доларів. В окупантів самих тільки гелікоптерів згоріло вже аж 174 одиниці. Загальні втрати росіян такі:

особовий склад – близько 30 500 окупантів,

танки – 1 358 одиниць,

бойові броньовані машини – 3 302 одиниць,

артилерійські системи – 649 одиниць,

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 207 одиниць,

засоби ППО (протиповітряна оборона) – 93 одиниць,

літаки – 208 одиниць,

гелікоптери – 174 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 515,

крилаті ракети – 120,

кораблі та катери – 13 одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 275 одиниць,

спеціальна техніка – 48.

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